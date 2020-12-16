МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. "Роснефть" выиграла аукцион на газовый Западно-Минховский участок федерального значения, находящийся на Гыдане и частично в Тазовской губе Карского моря, сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами аукциона.

"Роснефть", — ответил источник на вопрос о том, какая компания выиграла аукцион.

Стартовый платеж, согласно материалам Роснедр, составил 124 миллиона рублей. Норвежская компания приобрела почти половину "дочки" "Роснефти"

Прогнозные ресурсы углеводородов в пределах участка составляют 30,3 миллиарда кубометров газа по категории Дл, 89,8 миллиарда кубов по категории Д1 и 209,4 миллиарда по категории Д2. Извлекаемые ресурсы конденсата — 5,4 миллиона тонн по категории Д1, 21,8 миллиона по категории Д2.

Западно-Минховский примыкает к Минховскому участку "Роснефти" с запасами более 210 миллиардов кубометров газа, на базе которого компания планирует создать новый газовый кластер. Рядом также расположены месторождения "Новатэка", составляющие ресурсную базу будущего крупнотоннажного проекта компании "Арктик СПГ 1".

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