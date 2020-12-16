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"Роснефть"открыла месторождение с запасами 0,5 миллиарда тонн нефти
Энергетика
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"Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" открыла новое месторождение на Таймыре с запасами нефти 0,5 миллиарда тонн, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ. "Роснефть" в рамках... ПРАЙМ, 16.12.2020
восток ойл, роснефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. "Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" открыла новое месторождение на Таймыре с запасами нефти 0,5 миллиарда тонн, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.
"Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" открыла новое месторождение на Западно-Иркинском участке Таймыра с запасами нефти 0,5 миллиарда тонн", — сообщили в ведомстве.
РИА Новости в настоящий момент не располагает комментарием "Роснефти".
"Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл", его подтвержденная ресурсная база по жидким углеводородам составляет 6 миллиардов тонн. Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений (принадлежит ННК) и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.