МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. "Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" открыла новое месторождение на Таймыре с запасами нефти 0,5 миллиарда тонн, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.

"Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" открыла новое месторождение на Западно-Иркинском участке Таймыра с запасами нефти 0,5 миллиарда тонн", — сообщили в ведомстве.

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"Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл", его подтвержденная ресурсная база по жидким углеводородам составляет 6 миллиардов тонн. Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений (принадлежит ННК) и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.