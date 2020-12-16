МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Экономический ущерб от аварий на объектах нефтегазового комплекса, расследование по которым завершено, по итогам 11 месяцев 2020 года превысил 5 миллиардов рублей, сообщил начальник управления по надзору за объектами нефтегазового комплекса Ростехнадзора Юрий Нестеров.

"Экономический ущерб от происшедших аварий по предварительным данным у нас уже превысил 5 миллиардов – фактически, на 76% больше, чем в прошлом году", — сообщил он в рамках конференции "Промышленная безопасность и охрана труда ТЭК России". "Роснефть"открыла месторождение с запасами 0,5 миллиарда тонн нефти

В презентации Нестерова указано, что экономический ущерб от аварий в 2020 году составил 5,356 миллиарда рублей против 1,286 миллиарда рублей в 2019 году.

При этом указанная сумма не включает ущерб от аварий, расследование которых еще продолжается, включая аварию на ТЭЦ-3 в Норильске, и не учитывает экологический ущерб.

Всего в январе-ноябре 2020 года на опасных производственных объектах (ОПО) нефтегазового комплекса произошло 37 аварий, это на 9 аварий меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными видами аварий стали выбросы опасных веществ — 43% взрывы, разрушения технических устройств и сооружений — 38%, пожары — 19%. Рынок нефтепродуктов: биржа вместо демпфера

По словам Нестерова, эта статистика также не учитывает аварии на скважинах, которые не зарегистрированы в качестве ОПО и случаи, которые организации-недропользователи классифицировали как инциденты, а не аварии.

Наибольший уровень аварийности за период с 2015 по 2020 годы показывают вертикально интегрированные нефтяные компании "Роснефть" — 16 аварий (2 в 2020 году), 5 из которых произошло у дочернего предприятия "РН-Юганскнефтегаз" и "Лукойл" — 12 аварий (3 в 2020 году), 7 из которых произошли у "Лукойл-Коми", заключил представитель ведомства.

Читайте также:

Разлив нефти произошел после аварии на трубопроводе в Хабаровском крае