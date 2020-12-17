МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг вечером растут на фоне ослабления курса американской валюты, оптимизм по поводу начала вакцинации от коронавируса также дает надежду на восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.28 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,67% — до 51,42 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,9%, до 48,25 доллара за баррель.

Снижение курса доллара в четверг вечером поддерживает рост цен на нефть, поскольку делает ее дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,71%, до 89,81 пункта. Снижение курса доллара, в свою очередь, обусловлено ожиданиям принятия пакета экономических стимулов в США. Ранее появились сообщения о том, что республиканцы и демократы в США завершают переговоры о такой программе, с суммой финансирования в 900 миллиардов долларов. Нефтяникам США предсказали годы страха при Байдене

Кроме того, начало использования вакцин от коронавируса дарит надежду на скорое снятие карантинных ограничений и восстановление мирового спроса на топливо. В США одобрена для использования вакцина от коронавируса производства Pfizer, к пятнице ожидается одобрение вакцины от Moderna. Настроения на рынках подкрепила и статистика по запасам нефти в США, опубликованная накануне.

В среду минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю снизились на 3,1 миллиона баррелей. Снижение оказалось выше прогнозов аналитиков, которые ожидали уменьшение показателя на 1,9 миллиона баррелей.

"Все заголовки являлись оптимистичными в отношении цен на нефть", — сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya).

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