МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Россия в октябре сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи с показателем в 9,326 миллиона баррелей в сутки, США сохранили мировое лидерство, а на третьем месте осталась Саудовская Аравия, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

На этой позиции Россия остается шестой месяц подряд, и лишь в апреле страна опускалась на третье место. До этого больше года РФ также была на втором месте.

При этом, по данным JODI, нефтедобыча в РФ в октябре выросла на 0,35% по отношению к сентябрю, США сократили добычу на 3,2% по сравнению с предшествовавшим месяцем, до 10,516 миллиона баррелей нефти в сутки, а Саудовская Аравия осталась почти неизменной по этому показателю по сравнению с сентябрем — 8,974 миллиона баррелей в день. Нефть дорожает на ослаблении доллара и перспективах восстановления спроса

Кроме того, экспорт нефти из Саудовской Аравии в октябре вырос в месячном выражении на 1,5%, до 6,159 миллиона баррелей в сутки, а из США — упал на 15,8%, до 2,725 миллиона. Данные об экспорте из России за октябрь JODI не указывает. В сентябре РФ экспортировала 4,487 миллиона баррелей нефти в сутки, а в августе — 3,654 миллиона, следует из данных организации.

Переработка нефти на НПЗ США снизилась в октябре на 1,3% в сравнении с предшествовавшим месяцем, до 13,405 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка увеличилась на 2%, до 2,402 миллиона баррелей в день. Нефтепереработка в России уменьшилась на 2,33% с уровня сентября и составила 5,173 миллиона баррелей в сутки.

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