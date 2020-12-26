ДУШАНБЕ, 26 дек — ПРАЙМ. Россия в следующем году поставит в Таджикистан 830 тысяч тонн нефтепродуктов на беспошлинной основе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики и водных ресурсов республики.

"В будущем году РФ поставит в Таджикистан на беспошлинной основе 830 тысяч тонн нефтепродуктов — 260 тысяч тонн автомобильного бензина, 310 тысяч тонн дизельного топлива, 40 тысяч тонн топлива для реактивных двигателей, 30 тысяч тонн топочного мазута, 40 тысяч тонн нефтяного битума, 100 тысяч тонн нефтяного кокса и 50 тысяч тонн сжиженного газа", — сказал собеседник агентства. Кабмин Таджикистана утвердил прогноз макроэкономических показателей на 2021-2023 годы

В 2013 году Таджикистан и Россия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области поставки нефтепродуктов из РФ. В соглашении определены условия беспошлинных поставок нефтепродуктов в общем объеме внутренних потребностей Таджикистана.

В прошлом году стороны внесли поправки в заключенное шесть лет до того соглашение. Согласно этим поправкам, Таджикистан обязуется ежегодно до 5 сентября представлять России запрашиваемый объем нефтепродуктов, который на следующий год освобождается от уплаты таможенных пошлин.

По данным статагентства республики, Таджикистан импортировал в январе-ноябре текущего года более 540 тысяч тонн нефтепродуктов, что на 18% больше аналогичного периода 2019 года. Около 90% нефтепродуктов в республику завозятся из России, а оставшаяся часть — из Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

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