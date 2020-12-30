БЕРЛИН, 30 дек — ПРАЙМ. Немецкий концерн Uniper, один из европейских партнеров "Северного потока 2", исходит из того, что строительство этого газопровода будет завершено, осталось проложить около 150 километров, заявил глава Uniper Андреас Ширенбек.

" Строительство газопровода "Северный поток-2"

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"Не хватает еще около 150 километров. Я исхожу из того, что Nord Stream (2 AG, оператор проекта, — ред.) завершит строительство газопровода", — заявил Ширенбек в интервью газете Rheinische Post.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.

В понедельник оператор "Северного потока 2" сообщил о завершении укладки газопровода в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка в датских водах планируется начать с 15 января.

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