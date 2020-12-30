МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 25 декабря, снизились на 6,1 миллиона баррелей, или на 1,2%, и достигли 493,5 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 2,6 миллиона баррелей, до 496,9 миллиона.

При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за неделю не изменились, оставшись на уровне 58,4 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране за неделю также остался на прежнем уровне в 638,1 миллиона баррелей, также сообщает министерство.

Запасы бензина в США снизились за неделю на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 236,6 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 1,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 3,1 миллиона баррелей, или на 2,1%, составив 152 миллиона баррелей. Прогнозировался их рост на 0,5 миллиона баррелей. Американские биржи торгуются у рекордных максимумов

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 25 декабря, составила в среднем 11 миллионов баррелей в день, оставшись на уровне прошлой недели, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,025 миллиона баррелей в сутки.

В январе добыча нефти в стране составляла в среднем 12,755 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,746 миллиона, в марте — 12,737 миллиона, в апреле — 12,01 миллиона, в мае — 10,019 миллиона, в июне — 10,442 миллиона, в июле — 10,98 миллиона баррелей в день, в августе — 10,574 миллиона, а в сентябре — 10,86 миллиона баррелей сутки. В 2019 году показатель в среднем составлял 12,25 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в октябре составила 10,79 миллиона баррелей в сутки, а в ноябре — 11,25 миллиона баррелей в день.

Минэнерго США 8 декабря сократило по сравнению с оценкой ноября прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 5 тысяч баррелей в сутки, до 11,34 миллиона в сутки, а на 2021 год — сохранило на уровне 11,1 миллиона баррелей в день.