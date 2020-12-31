МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в четверг вечером в пределах 1%, готовясь завершить 2020 год итоговым падением более чем на 20%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,93% — до 51,15 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,95%, до 47,94 доллара за баррель.

Уходящий год ознаменовался исключительной волатильностью на рынке нефти. В январе цены на нефть находились 60 долларов за баррель по марке WTI и 66 долларов по марке Brent. Однако уже в марте они обвалились вдвое, а в апреле котировки достигли своих исторических минимумов: 15,98 доллара по марке Brent и минус 40,3 доллара по марке WTI.

В целом за год цены на "черное золото" упали более чем на 20%. Причиной такой динамики стал сначала мартовский распад сделки ОПЕК+, а затем пандемия коронавируса, которая привела к существенным ограничениям. Это оказало давление на и без того низкий спрос на нефть.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагают, что в 2021 году цена на нефть марки Brent будет находиться на уровне около 50,67 доллара за баррель, а на WTI — примерно на уровне 47,45 доллара за баррель.

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