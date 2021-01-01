КАИР, 1 янв — ПРАЙМ. Объем экспорта иракской нефти вырос в декабре по сравнению с ноябрем, доходы за месяц составили 4,213 миллиарда долларов, следует из опубликованной министерством нефти Ирака статистики.

"Доходы за декабрь составили 4,213 миллиарда долларов, объем экспорта достиг 88 211 750 баррелей при среднесуточном объеме в 2,846 миллиона баррелей", — сообщило иракское информационное агентство INA в пятницу со ссылкой на данные миннефти. Снижается пошлина на экспорт нефти из России

Средняя цена иракской нефти составила 47,765 доллара за баррель.

В ноябре миннефти сообщило об экспорте 81 262 376 баррелей при среднесуточном объеме экспорта в 2,708 миллиона баррелей.

Общие доходы от экспорта за ноябрь составили 3,403 миллиарда долларов при средней цене барреля 41,88 доллара.

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