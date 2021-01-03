МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Новый энергоблок №2 Ленинградской АЭС-2 (по другой классификации — блок №6 ЛАЭС) в воскресенье впервые был выведен на полную мощность, сообщает оператор всех российских АЭС концерн "Росэнергоатом" (входит в "Росатом"). Росатом обсуждает с Белоруссией строительство еще одной АЭС

"Сегодня в 14.10 энергоблок выведен на номинальный уровень мощности: тепловая мощность — 3200 МВт; электрическая — 1165 МВт", — говорится в сообщении в Telegram-канале оператора. На этом уровне мощности на блоке продолжатся статические и динамические испытания в ходе его опытно-промышленной эксплуатации.

Этот энергоблок с реакторной установкой ВВЭР-1200 впервые начал работу в конце октября 2020 года. В Чехии призвали не допускать Россию и Китай к тендеру на новый блок АЭС

Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый Бор в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива.

ЛАЭС является крупнейшей в России по суммарной установленной электрической мощности (4200 МВт) и единственной с двумя типами реакторов: в промышленной эксплуатации находятся три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок современного поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт). Этот энергоблок также классифицируют как энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2.

Ленинградская АЭС производит больше всего электроэнергии на Северо-Западе России. Ее доля в общей выработке составляет 30 процентов. Благодаря работе четырех энергоблоков ЛАЭС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области горит каждая вторая лампочка.

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