МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно в понедельник вечером в ожидании решения ОПЕК+ по добыче сырья на февраль, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, что может скорректировать планы ОПЕК+ на февраль

По состоянию на 18.30 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,14% — до 51,88 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — снижалась на 0,16%, до 48,44 доллара за баррель.

В понедельник цены на нефть волатильны — утром они росли более чем на 2%, днем некоторое время держались в минусе, вечером не показывают единой динамики.

В центре внимания инвесторов находится встреча ОПЕК+. Вечером в понедельник проходит заседание всех стран ОПЕК+ по вопросу об уровне добычи нефти альянса в феврале. До этого состоялась встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в формате видеоконференции, однако она завершилась без формальной рекомендации по февральским параметрам сделки.

Как сообщал в понедельник источник РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК+, консенсуса в альянсе по поводу уровня добычи на февраль нет, а подавляющее большинство участников сделки склоняются к варианту пока ее не увеличивать. Причина — сохраняющаяся неопределенность вокруг ситуации с коронавирусом.

В то же время глава отдела по сырьевой стратегии ING Уоррен Петтерсон (Warren Patterson), мнение которого приводит агентство Рейтер, полагает, что "динамика цен сегодня указывает на предположения рынка о том, что ОПЕК+ сохранит уровень сокращения добычи неизменным в предстоящем месяце".