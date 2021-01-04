ТЕГЕРАН, 4 янв — ПРАЙМ. Министр нефти Ирана Бижан Зангане считает, что заседание ОПЕК+ завершится согласием сторон. Началось заседание всех стран ОПЕК+ по вопросу добычи в феврале

"Я думаю, что будет достигнуто соглашение, однако какое – не знаю", — сказал Зангане, видеокомментарий которого был опубликован агентством Shana.

Ранее несколько источников из делегаций ОПЕК+ сообщили РИА Новости, что Россия на проходящем в понедельник заседании всех стран ОПЕК+ пока выступает за рост добычи нефти альянса в феврале на 500 тысяч баррелей в сутки, но многие участники сделки против и обсуждения продолжаются.

В понедельник в формате видеоконференции проходят заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций альянса, страны должны принять решение по уровню добычи на февраль.

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях на 7,2 миллиона. При этом ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей. Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.