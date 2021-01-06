МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. ОПЕК+ завершил свое двухдневное заседание, на котором определил параметры сделки сразу на два месяца вперед: текущие условия соглашения продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить. Соглашение по условиям сделки ОПЕК+ на два месяца достигнуто

Достигнутое решение вряд ли можно назвать легким, определить судьбу сделки планировалось еще в понедельник, однако Россия и Саудовская Аравия разошлись в своих позициях. Москва выступала за очередной рост добычи альянса на 500 тысяч баррелей в сутки, тогда как Эр-Рияд настаивал на сохранении текущих квот из-за все еще имеющейся неопределенности на рынке в связи с коронавирусом.

"Мы все-таки оптимисты. И мы верим в те вакцины, которые появились на мировых рынках. Я напомню, что первые две вакцины были зарегистрированы в РФ, сегодня они активно используются во многих странах. Мы верим в вакцинацию, что все-таки в ближайшее время локдауны должны будут закончиться, и ситуация будет улучшаться", — пояснил вице-премьер РФ Александр Новак позицию России.

Он также отметил, что такое решение соответствует утвержденным в конце 2020 года параметрам сделки ОПЕК+, когда страны договорились постепенно ослабить ограничения на оговоренные ранее 2 миллиона баррелей в сутки при подходящей ситуации на рынке. Кроме того, Россия видит запрос на постепенный, осторожный рост производства со стороны отрасли и нефтяных компаний.

СЛОЖНЫЙ КОМПРОМИСС

В итоге сложный компромисс выглядит следующим образом. Россия в феврале увеличит добычу нефти на 65 тысяч баррелей в сутки и еще на 65 тысяч в марте, Казахстан прибавит по 10 тысяч соответственно. Таким образом, новые обязательства для РФ в рамках сделки ОПЕК+ составляют 9,184 миллиона баррелей в сутки на февраль и 9,249 миллиона баррелей в сутки на март. Новак заявил о росте спроса на рынке нефти

В результате общее ограничение добычи ОПЕК+ смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и 7,05 миллиона в марте. Но по факту они будут гораздо больше, так как Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении добычи на 1 миллион баррелей в сутки в феврале и марте, и ее добыча в этот период составит 8,119 миллиона баррелей в сутки.

Более того, королевство подчеркнуло, что и ряд других стран (не раскрыв конкретных список) добровольно снизят свое производство нефти в сумме на 425 тысяч баррелей в сутки. А помимо этого, отстающие в выполнении сделки государства должны до конца марта восполнить свою задолженность в рамках механизма компенсаций, напомнил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

"Нет, сейчас мы не беспокоимся за спрос… Это в первую очередь предупредительная мера", — ответил он в ходе пресс-конференции на вопрос о том, связано ли добровольное сокращение добычи с обеспокоенностью за спрос.

Министр пояснил, что таким образом королевство хочет избежать любой возможности очередного роста излишков запасов нефти в хранилищах, которые в данный момент сокращаются. "Это было сделано для поддержки рынка, для оказания внимания и поддержки нашим друзьям и коллегам, это способ сказать им спасибо за все выполненные обязательства, и это поможет всем в нашей промышленности", — сказал он.

"Это, видимо, такой новогодний подарок, который для нефтяного рынка сегодня преподнесен, для того, чтобы снизить остатки более быстрыми темпами. И, конечно, мы считаем, что Саудовская Аравия здесь вносит очень большой, значительный вклад в ситуацию восстановления нормального уровня запасов на мировых рынках", — прокомментировал решение Саудовской Аравии Новак. Нефть серьезно растет на сообщениях о компромиссе по сделке ОПЕК+

Подарок сработал: мартовский фьючерс на нефть марки Brent по итогам торгов среды подорожал почти на 5% — до более 53 долларов за баррель, а повторения провальной встречи ОПЕК+ марта 2020 года, которое как будто бы забрезжило на горизонте, удалось избежать. Более того, саудовский министр заявил, что не ожидает запросов на исключительные условия от других стран ОПЕК+ вслед за РФ и Казахстаном, у которых для этого есть объективные причины — зима.

"Те из нас, кто поверил в идею сохранения текущих параметров сделки без увеличения добычи, сделали это добровольно. Единственная оговорка, которую мы сделали сегодня для наших друзей из России и Казахстана, на самом деле связана в большей степени с погодными сложностями и обеспокоенностью по поводу (удовлетворения — ред.) спроса, обеспокоенностью о попутном газе, что ни для кого не секрет. Все знают, какие сложности возникают в зимние месяцы в России и Казахстане", — заключил он.

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