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2021
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Цена нефти Brent поднялась выше $56 за баррель
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Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 56 долларов за баррель впервые с 25 февраля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 22.36 мск цена мартовских фьючерсов на... ПРАЙМ, 08.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 56 долларов за баррель впервые с 25 февраля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.36 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 2,81 % — до 55,91 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 2,75 %, до 52,23 доллара за баррель.
Минутами ранее показатель стоимости нефти марки Brent достигал 56,05 доллара за баррель.
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