МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 56 долларов за баррель впервые с 25 февраля, свидетельствуют данные торгов. Биржи США торгуются у рекордных уровней после статистики по безработице

По состоянию на 22.36 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 2,81 % — до 55,91 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 2,75 %, до 52,23 доллара за баррель.

Минутами ранее показатель стоимости нефти марки Brent достигал 56,05 доллара за баррель.

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