МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) повышает февральские цены на нефть вслед за Саудовской Аравией, сообщает агентство Блумберг.

Согласно агентству, ADNOC установила февральскую цену на нефть Murban с премией в 75 центов, что на 25 больше январской. Eni и SNOC запустили добычу на месторождении газа и конденсата в ОАЭ

Ранее агентство сообщало, что саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco повысила февральские цены на нефть для покупателей из Азии.

ОПЕК+ по итогам заседания 5 января определил параметры своей сделки сразу на два месяца вперед: текущие условия соглашения продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить.

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