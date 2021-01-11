АЛМА-АТА, 11 янв — ПРАЙМ. Казахстанский национальный оператор по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл" отрабатывает альтернативные режимы работы нефтепровода "Узень-Атырау-Самара" после приостановки прокачки нефти на участке "Атырау-Самара" из-за проблем с энергоснабжением, сообщила компания.

Советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин ранее в понедельник сообщил журналистам, что прокачка нефти из Казахстана через систему "Транснефти" приостановлена из-за проблем с электроснабжением, возникших из-за сильных морозов.

По его данным, из-за сильных морозов в Казахстане оказались обесточенными две области, в том числе и НПС, подающая нефть в систему "Транснефти", в связи с чем с 5.00 мск прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП. Ущерб от аварий на нефтегазовых объектах в 2020 году вырос на 76%

Пресс-служба "Казтрансойла" подтвердила, что в связи с прекращением поставки электроэнергии 10 января и 11 января приостановлена транспортировка нефти на участке "Атырау-Самара" магистрального нефтепровода "Узень-Атырау-Самара".

"В настоящее время АО "КазТрансОйл" отрабатывает альтернативные режимы работы магистрального нефтепровода "Узень-Атырау-Самара".

После стабилизации поставки электроэнергии энергопередающей организацией будет возобновлена транспортировка в плановом режиме на участке "Атырау-Самара" магистрального нефтепровода "Узень-Атырау-Самара", — говорится в сообщении компании.

Ранее в понедельник казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC заявила, что из-за неблагоприятных погодных условий возникли перебои с энергоснабжением двух западных нефтедобывающих регионов страны — Атырауской и Мангистауской областей.

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