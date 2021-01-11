МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают дешеветь на фоне роста опасений вокруг спроса на сырье в свете ухудшения эпидемиологической обстановки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.23 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,88% — до 55,5 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,52%, до 51,97 доллара за баррель.

Инвесторы вновь обеспокоены балансом спроса и предложения на нефтяном рынке. Ухудшение ситуации с распространением коронавируса в странах по всему миру может негативно сказаться на спросе на нефть и на восстановлении мировой экономики в целом. Нефть продолжает дешеветь на укреплении доллара и рисках по COVID

Так, власти двух городов в Китае из-за вспышки COVID попросили людей в течение недели не выходить из дома, а также провели тестирование всего населения.

Кроме того, как стало известно, зона действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введенного на прошлой неделе в японском столичном регионе и примыкающих к нему префектурах, может быть расширена.

"Возобновление опасений вокруг спроса из-за очень большого числа новых случаев заражения коронавирусом и из-за ограничений в передвижениях, а также укрепление доллара создают давление", — сказал агентству аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг (Eugene Weinberg).

Американская валюта дорожает в ходе торгов понедельника, а укрепление доллара делает нефть дороже при ее покупке в другой валюте, что сдерживает спрос.

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