МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Bank of America прогнозирует, что страны ОПЕК+ в марте договорятся об увеличении добычи нефти еще на 0,5 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК+ подарил нефтяному рынку новогодние подарки

"Я думаю, что… вакцинация, восстановление спроса, восстановление экономики приведет к тому, что в марте, наверное, (страны ОПЕК+ — ред.) примут решение все-таки повышать добычу еще на 500 тысяч баррелей (нефти – ред.) в сутки", — рассказал руководитель российского аналитического департамента Bank of America, ведущий нефтегазовый аналитик Карен Костанян.

Новое соглашение ОПЕК+ действует с мая 2020 года, начавшись с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях в 7,2 миллиона. Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ для всех взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

При этом ОПЕК+ затем условился пока принимать решения о возможных изменениях объёмов дальнейшей добычи ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 0,5 миллиона баррелей. И согласно последним договоренностям Саудовская Аравия добровольно сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки, еще ряд стран — на 125 тысяч, а Россия и Казахстан добычу увеличат. В результате общее сокращение составит 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и 7,05 миллиона в марте. Решение ОПЕК+ стало компромиссом в пользу России

"Если этот саудовский миллион баррелей (в сутки — ред.) уйдет с рынка уже к концу марта, то получится, что мы возвращаемся к 7 миллионам баррелей в сутки, и с этого уровня мы, наверное, будем увеличивать добычу еще на 500 тысяч баррелей в сутки… То есть, мы подходим где-то к сокращению в 6,5 (миллионов баррелей в сутки — ред.)… Следующий вектор принятия решения, если они (ОПЕК+ — ред.) ничего не изменят до марта, это уже апрель", — подытожил Костанян.