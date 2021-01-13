МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть меняются разнонаправленно после публикации данных о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. СМИ: Саудовская Аравия частично сокращает поставки нефти на февраль

По состоянию на 18.41 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,23%, до 56,45 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — росла на 0,11%, до 53,27 доллара за баррель.

Ранее в среду минэнерго США опубликовало данные, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,7%, и достигли 482,2 миллиона баррелей при прогнозе снижения показателя на 2,27 миллиона баррелей.

На этом фоне стоимость нефти марки WTI перешла к росту, а стоимость нефти марки Brent замедлила снижение, но пока так и не вышла в плюс. Запасы бензина в США выросли на 4,4 миллиона баррелей при прогнозе роста на 2,7 миллиона, а дистилляторов — на 4,8 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали роста только 2,67 миллиона баррелей.

"Несмотря на то, что в ближайшие месяцы цены, скорее всего, будут расти, инвесторам стоит помнить о том, что дорога к повышению спроса и цен останется ухабистой", — считает аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), чье мнение приводит агентство Рейтер.