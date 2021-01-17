МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Экс-канцлер Германии, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер в интервью изданию Spiegel объяснил то, как он понимает причины, по которым произошло воссоединение Крыма с Россией. Британия собирается финансировать "реинтеграцию" Крыма в состав Украины

Шредер напомнил о расширении НАТО, которое предшествовало событиям с Крымом в 2014 году, и отметил, что восточноевропейские страны имели суверенное право принять решение, хотят ли они быть в ЕС или в НАТО.

"Это их право… Однако на этом не закончилось, потом дискуссия пошла в другое русло — и прежде всего из-за Америки — о принятии Грузии и Украины в НАТО. Это было не что иное, как стратегия окружения России, которая тогда была гораздо более открытой к сотрудничеству с Европой, как и с НАТО", — заявил Шредер.

При этом экс-канцлер называет возвращение Крыма "нарушением международного права". "Это утверждение (о нарушении права — ред.) не затрагивает вопроса о причине. Предположительно, Украина вступила бы в НАТО, как того хотела Америка. Тогда Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории западного альянса", — заявил Шредер.

Комментируя меры международного давления, он назвал санкции неэффективным инструментом. "Я не вижу, чего они (санкции — ред.) должны достичь…" — заявил он, напомнив сказанное им ранее, что ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Великобритания ослабила санкции против Крыма

Шредер призвал в проблемных ситуациях стремиться к диалогу. "Только в самых редких случаях срабатывает давление. Речь — о поиске решений через диалог", — сказал он.

В ответ на слова интервьюера, что Россия стала "мафиозным государством", Шредер заявил, что от него "подобных ярлыков не услышат".

Бывший канцлер уже высказывался за отмену антироссийских санкций, введенных ЕС в 2014 году, подчеркивая, что сотрудничество с Москвой особенно необходимо в сложившейся экономической ситуации.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Запад тогда обвинил РФ во вмешательстве и ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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