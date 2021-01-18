МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник вечером на фоне роста опасений за спрос на сырье в свете распространения коронавируса и укрепления курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.53 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,34%, до 54,91 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,17%, до 52,33 доллара за баррель. Февральские фьючерсы на WTI тем временем дешевели на 0,1%, до 52,31 доллара за баррель.

Давление на стоимость нефти оказывают опасения за спрос на сырье. Инвесторы обратили внимание на данные университета Джонса Хопкинса, согласно которым число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 95 миллионов, за все время пандемии скончалось более двух миллионов человек. При этом даже несмотря на массовую вакцинацию, которую начали в ряде стран, заболеваемость остается высокой, что может спровоцировать введение новых ограничительных мер, что ударит по спросу на нефть.

"Экономические опасения, вызванные коронавирусом, более сильный доллар и более пессимистичные настроения инвесторов — все это играет свою роль при том факте, что Brent торгуется на 3 доллара ниже, чем в прошлую среду", — сказал агентству Рейтер аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugene Weinberg).