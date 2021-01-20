МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Нарастающее давление США, направленное на прекращение строительства, носит беспрецедентный характер. Между тем, главным по-прежнему является вопрос политической поддержки проекта Германией. Если Берлин продолжит поддерживать проект, то вероятность его завершения и запуска по-прежнему высока, даже если для этого понадобятся дополнительные время и деньги. "Вбить кол в проект". Куда повернет "Северный поток 2" в 2021 году

Швейцарская компания Zurich Insurance Group подтвердила накануне свой выход из проекта "Северный поток 2". Компания объяснила свои действия тем, что уделяет первоочередное внимание соблюдению экономических санкций, в том числе американского законодательства.

Ранее США расширили санкции по проекту. Ограничения наложили на трубоукладчик "Фортуна", достраивающий трубопровод, и его владельца "КВТ-Рус". После объявления об этом СМИ написали, что германский концерн Bilfinger SE вышел из проекта по строительству трубопровода.

Если концерн официально это подтвердит, то станет первой компанией в ФРГ, отказавшейся от участия в проекте из-за риска попасть под действие американских санкций. По этой же причине сотрудничество с Nord stream 2 ранее прервали датская консалтинговая фирма Ramboll и норвежский холдинг Det Norske Veritas Holding AS.

В ЗОНЕ БИФУРКАЦИИ

Многострадальный проект по строительству газопровода "Северный поток 2" вновь оказался в зоне бифуркации, отмечает эксперт фондового рынка Николай Подлевских. Потенциальные санкции США заставляют участников проекта отказаться от дальнейшего сотрудничества с компанией, осуществляющей строительство.

"Отказ партнеров от участия в проекте вновь, как минимум, отодвигает сроки окончания работ. Тем более, что с приходом в Белый дом новой администрации давление США, направленное на остановку проекта, может только усилиться", — убежден он.

Выход из проекта страховой компании не сделает завершение проекта и его эксплуатацию невозможной, но создаёт для "Газпрома" дополнительные юридические сложности, предполагает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Проект на сто процентов принадлежит "Газпрому", судно, с помощью которого можно достроить трубу, находится в собственности российской компании, не ведущей международной деятельности — это снижает риск того, что санкции приведут к приостановке проекта", — говорит он.

Вместе с тем, по словам эксперта, самый главный вопрос — это политическая поддержка проекта Германией. Если Берлин продолжит поддерживать проект, он с высокой долей вероятности будет достроен и запущен, даже если на его реализацию понадобится больше времени и денег.

Выход швейцарского страховщика из проекта "Северный поток 2" не является непосредственной угрозой для его завершения, согласен ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"По сути, роль швейцарской компании может сыграть российская страховая компания или специально созданное юридическое лицо с исключительной задачей страхования рисков по проекту", — поясняет он.

Американские санкции не направлены против государственных органов ФРГ, что в Берлине намерены использовать для создания специального фонда, который будет заниматься достройкой "Северного потока 2". Аналогичные действия могут быть осуществлены по всей цепочке реализации — это затрудняет, но не отменяет реализацию строительства.

"Если же говорить о восприятии рынка, то риски заморозки уже отражены в акциях "Газпрома". Напротив, завершение проекта и запуск газопровода станет приятной неожиданностью. Даже в случае списания "Северного потока-2" в убытки позиции газовой компании не будут подорваны, уверен эксперт.

ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ШАГ

Политический обозреватель Дмитрий Галкин также сомневается в том, что выход Zurich Insurance Group из проекта скажется на ходе строительства "Северного потока".

Во-первых, в проекте участвуют и другие компании, которые не собираются его покидать. Во-вторых, Zurich Insurance Group обладает крупным бизнесом в США, так что можно было заранее предположить, что она покинет проект, поскольку ей необходимо выполнять все санкционные предписания американского правительства. Запустить не значит заработать. Кто и как поделит "Северный поток 2"

Датские правительственные структуры, отвечающие за безопасность мореплавания, уже установили зоны, которые будут закрыты для посещения судов в связи со строительными работами. Таким образом, возможность их срыва или прекращения этих работ на официальном уровне даже не рассматривается.

"Кроме того, администрация Байдена, которая собирается сократить добычу нефти и газа в США, а свою важнейшую геополитическую цель видит в союзнических отношениях с Германией, скорее всего, не станет использовать санкционные механизмы для того, чтобы остановить "Северный поток 2", — прогнозирует эксперт.

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ВОЗЬМЕТ ВЕРХ

Энергетическую безопасность в Старом Свете, особенно в условиях зимних холодов, понимают несколько иначе, чем за океаном, поэтому даже несмотря на столь мощное противодействие США, у проекта находится все больше сторонников в Западной Европе, и они готовы оказывать организованное сопротивление диктату США, продолжает Подлевских.

Помимо создания фонда в поддержку трубопровода, обсуждается введение штрафных пошлин на импортируемый американский газ. Это возможно, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток 2".

По мнению эксперта, в условиях раскола элит в США шансы на более решительное отстаивание Германией своих интересов будут возрастать, поэтому можно надеяться, что здравый смысл возьмет верх, и проект будет завершен, а Европа дождется поставок газа по новому газопроводу.

"Приоритетом будущего развития становится восточное направление, да и без российского газа Европа всё равно не проживёт, так как полностью покрыть поставки из РФ американским СПГ невозможно", — уверен Кочетков. Госдеп призвал остановить "Северный поток 2", пока не поздно

При этом для самой Германии проект является стратегически необходимым, поскольку Берлин принял план по отказу от угольной энергетики к 2035 году, а заменить её может лишь генерация электроэнергии на основе газа. "Кроме того, после его реализации Германия станет крупнейшим газовым хабом, от которого напрямую будет зависеть энергетическая безопасность стран Восточной Европы. Вряд ли Вашингтон сможет рассчитывать на восстановление дружественных связей с Берлином, если тот по вине США лишится такой̆ возможности", — подытожил Галкин.