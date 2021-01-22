МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 1% в пятницу вечером на данных минэнерго США о росте ее запасов в стране, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрыл неделю падением

По состоянию на 19.37 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,16% — до 55,45 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,34%, до 52,42 доллара за баррель.

Управление энергетической информации минэнерго США ранее в пятницу обнародовало данные, согласно которым запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 января, выросли на 4,4 миллиона баррелей, или на 0,9%, и достигли 486,6 миллиона баррелей. Аналитики ждали, наоборот, снижения показателя на 1,2 миллиона баррелей.

Немного сдерживают падение нефтяных котировок данные о запасах бензина и дистиллятов. Запасы бензина в США за минувшую неделю снизились на 0,3 миллиона баррелей при прогнозе роста на 2,8 миллиона, а запасы дистиллятов выросли на 0,5 миллиона при прогнозе роста на 1,2 миллиона баррелей.

Кроме того, по-прежнему тяжелая эпидемиологическая обстановка продолжает вызывать беспокойства за перспективы спроса на "черное золото". Особое внимание уделяется ситуации в Китае, одном из крупнейших потребителей нефти в мире. Отмечается, что приближающееся празднование Нового года по лунному календарю может повлечь за собой серьезное увеличение количества заболевших коронавирусом.