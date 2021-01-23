МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Реализация проекта "Северный поток 2" не должна зависеть от ситуации с арестом оппозиционера Алексея Навального, считает избранный на партийное место Ангелы Меркель глава Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет (предполагается, что он может заменить ее и на посту канцлера ФРГ). Трубоукладчик "Северного потока 2" подошел к месту строительства

Депутаты Европейского парламента в четверг приняли резолюцию в связи с арестом Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием.

"Нападение на Алексея Навального должно быть осуждено самым решительным образом. Теперь Россия должна арестовать совершивших нападение, вместо того чтобы арестовывать господина Навального. Я также ожидаю его немедленного освобождения. Но вопрос, идет ли к нам газ по суше или по морю, от этого не зависит", — указал Лашет в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он также отметил, что внешнеполитические аргументы критиков проекта необоснованны, особенно в отношении геостратегических интересов Украины, так как федеральное правительство ФРГ включило в договоры положения о защите интересов Украины.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее на пресс-конференции заявила, что ее позиция по "Северному потоку 2" не изменилась. Также она вновь назвала неуместными санкции США против этого проекта, но выразила готовность вести с новой администрацией США переговоры по теме трубопровода.

Армин Лашет 16 января был избран новым лидером правящей в ФРГ партии ХДС, по итогам выборов в сентябре он может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

Находившийся в розыске Навальный вернулся в Россию из ФРГ 17 января. Он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".

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