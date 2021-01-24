МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Выход Украины из единой с Россией и Белоруссией энергосистемы является "нелегким путем" для украинского народа, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Об этом сообщает "Спутник". На Украине назвали главного импортера отечественного зерна

Бальбек сказал, что после выхода из энергосистемы Украина будет получать "тот же самый российский газ, только из европейского хаба", и стоить он будет "в разы дороже".

"Министр объяснил все четко и понятно: чтобы стать Европой, нужно еще больше увеличить цены за потребление энергоносителей для населения. Поэтому нужно разорвать последние энергосвязи с Россией и тем самым показать всему миру, что для официального Киева уровень жизни населения далеко не на первом месте", — отметил депутат Госдумы.

Накануне исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что необходимо выйти из общей энергосистемы трех стран. Витренко сообщил, что объединение с европейской энергосистемой станет одной из основных его задач в период нахождения в должности.

"Насчет электроэнергии… Нам нужно срочно… отсоединяться от объединенной энергосистемы с Белоруссией и с РФ, объединяться с европейской энергосистемой и это как раз будет моей одной из главных задач, чтоб мы были частью Европы… И это будет в интересах Украины, нашей энергетической безопасности, а энергетическая безопасность — это национальная безопасность", — сказал Витренко.

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