МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Выход Украины из единой с Россией и Белоруссией энергосистемы является "нелегким путем" для украинского народа, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Об этом сообщает "Спутник".

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Бальбек сказал, что после выхода из энергосистемы Украина будет получать "тот же самый российский газ, только из европейского хаба", и стоить он будет "в разы дороже".

"Министр объяснил все четко и понятно: чтобы стать Европой, нужно еще больше увеличить цены за потребление энергоносителей для населения. Поэтому нужно разорвать последние энергосвязи с Россией и тем самым показать всему миру, что для официального Киева уровень жизни населения далеко не на первом месте", — отметил депутат Госдумы.

Накануне исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что необходимо выйти из общей энергосистемы трех стран. Витренко сообщил, что объединение с европейской энергосистемой станет одной из основных его задач в период нахождения в должности.

"Насчет электроэнергии… Нам нужно срочно… отсоединяться от объединенной энергосистемы с Белоруссией и с РФ, объединяться с европейской энергосистемой и это как раз будет моей одной из главных задач, чтоб мы были частью Европы… И это будет в интересах Украины, нашей энергетической безопасности, а энергетическая безопасность — это национальная безопасность", — сказал Витренко.

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