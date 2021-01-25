МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на фоне улучшения перспектив роста спроса на сырье в свете ожиданий мер поддержки экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,24%, до 55,38 доллара за баррель, мартовских — на 0,23%, до 55,54 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI увеличивается на 0,31%, до 52,43 доллара за баррель. К концу минувшей недели распродажи в нефти возобновились

Инвесторы с оптимизмом оценивают перспективы восстановления спроса на нефть. Брокер PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что настроения на рынке в основном поддерживаются ожиданиями по стимулированию экономики, пострадавшей от коронавируса.

В то же время, цены на нефть поддерживают новости о том, что Ирак намерен сократить добычу нефти в первые два месяца текущего года, чтобы компенсировать нарушение условий соглашения ОПЕК+ с прошлого года.

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