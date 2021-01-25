2021-01-25T18:33:00+03:00
2021-01-25T18:35:42+03:00
2021-01-25T18:33:00+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210125/832886985.html
Нефть дорожает на ожиданиях по спросу и предложению
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на фоне улучшения перспектив роста спроса на сырье в свете ожиданий мер поддержки экономики, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 25.01.2021
цена на нефть, новости, экономика, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83226/40/832264032.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83226/40/832264032.jpg
https://1prime.ru/images/83226/40/832264031.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83226/40/832264031.jpg
https://1prime.ru/images/83226/40/832264030.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83226/40/832264030.jpg
https://1prime.ru/experts/20210125/832881127.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на фоне улучшения перспектив роста спроса на сырье в свете ожиданий мер поддержки экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.21 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,24%, до 55,38 доллара за баррель, мартовских — на 0,23%, до 55,54 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI увеличивается на 0,31%, до 52,43 доллара за баррель.
Инвесторы с оптимизмом оценивают перспективы восстановления спроса на нефть. Брокер PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что настроения на рынке в основном поддерживаются ожиданиями по стимулированию экономики, пострадавшей от коронавируса.
В то же время, цены на нефть поддерживают новости о том, что Ирак намерен сократить добычу нефти в первые два месяца текущего года, чтобы компенсировать нарушение условий соглашения ОПЕК+ с прошлого года.
Читайте также:
Цены на нефть сползают вниз, растут опасения по спросу