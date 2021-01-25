МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Две емкости горят на открытой площадке на территории завода "Уфаоргсинтез", пожару присвоен четвертый ранг сложности, сообщает МЧС России в понедельник.

Согласно сообщению, пожар начался в промзоне по адресу Бирский тракт, дом 2, корпус 5. Нефть дорожает на фоне снижения добычи в Ираке

"Происходит загорание двух емкостей на открытой площадке на территории завода ПАО "Уфаоргсинтез". Что горит и площадь уточняется. Пожару присвоен четвертый номер сложности", — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что на месте вызова работает лаборатория для мониторинга предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, а также проводится наращивание сил и средств.

"Дальнейшая информация уточняется", — добавили в МЧС.

Читайте также:

К концу минувшей недели распродажи в нефти возобновились