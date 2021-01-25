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На заводе "Уфаоргсинтеза" горят две емкости
Энергетика
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Две емкости горят на открытой площадке на территории завода "Уфаоргсинтез", пожару присвоен четвертый ранг сложности, сообщает МЧС России в понедельник. Согласно сообщению, пожар... ПРАЙМ, 25.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Две емкости горят на открытой площадке на территории завода "Уфаоргсинтез", пожару присвоен четвертый ранг сложности, сообщает МЧС России в понедельник.
Согласно сообщению, пожар начался в промзоне по адресу Бирский тракт, дом 2, корпус 5.
"Происходит загорание двух емкостей на открытой площадке на территории завода ПАО "Уфаоргсинтез". Что горит и площадь уточняется. Пожару присвоен четвертый номер сложности", — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что на месте вызова работает лаборатория для мониторинга предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, а также проводится наращивание сил и средств.
"Дальнейшая информация уточняется", — добавили в МЧС.
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