УФА, 25 янв — ПРАЙМ. Крупное возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе локализовано, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС. Газ, которого ждала Европа, ушел на восток

"Возгорание на "Уфаоргсинтез" локализовано. Угроза распространения огня отсутствует. Оперативные службы ведут охлаждение соседнего оборудования. Сил и средств достаточно", — говорится в сообщении ведомства.

Один человек погиб, один госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

Превышения концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожара на заводе в Уфе нет, сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что на заводе "Уфаоргсинтеза" горят две емкости с нефтепродуктами на открытой площадке на территории завода ПАО "Уфаоргсинтез"