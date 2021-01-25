2021-01-25T21:41:00+03:00
2021-01-25T22:04:13+03:00
2021-01-25T21:41:00+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210125/832888541.html
Пожар на НПЗ в Уфе локализован
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Крупное возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе локализовано, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС. "Возгорание на "Уфаоргсинтез" локализовано. Угроза распространения огня... ПРАЙМ, 25.01.2021
пожар, нпз, новости, экономика, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83288/85/832888505.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83288/85/832888505.jpg
https://1prime.ru/images/83288/85/832888504.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83288/85/832888504.jpg
https://1prime.ru/images/83288/84/832888492.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83288/84/832888492.jpg
https://1prime.ru/gas/20210125/832887164.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
УФА, 25 янв — ПРАЙМ. Крупное возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе локализовано, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.
"Возгорание на "Уфаоргсинтез" локализовано. Угроза распространения огня отсутствует. Оперативные службы ведут охлаждение соседнего оборудования. Сил и средств достаточно", — говорится в сообщении ведомства.
Один человек погиб, один госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.
Превышения концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожара на заводе в Уфе нет, сообщили в МЧС.
Ранее сообщалось, что на заводе "Уфаоргсинтеза" горят две емкости с нефтепродуктами на открытой площадке на территории завода ПАО "Уфаоргсинтез"