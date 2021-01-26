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https://1prime.ru/energy/20210126/832895773.html
МВФ повысил прогноз цен на нефть в 2021 году
Энергетика
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Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год на 3,3 доллара, до 50,03 доллара за баррель, следует из январского доклада фонда... ПРАЙМ, 26.01.2021
прогноз, ввп, мвф, новости, экономика, энергетика, нефть
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год на 3,3 доллара, до 50,03 доллара за баррель, следует из январского доклада фонда World Economic Outlook (WEO).
По оценке МВФ, средняя цена на нефть в 2020 году составила 41,29 доллара за баррель. В октябре фонд прогнозировал стоимость на уровне 41,69 доллара за баррель.
МВФ отметил в релизе, что его ожидания по росту стоимости нефти в 2021 году отражают прогнозируемое восстановление мировой экономики. Фонд также отметил, что, несмотря на ожидаемый рост цен на нефть, они все равно останутся значительно ниже среднего показателя 2019 года.
Фонд также прогнозирует в 2022 году цену нефти на уровне в 48,82 доллара за баррель.
Помимо этого, в докладе указано, что МВФ ожидает роста российского ВВП