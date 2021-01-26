МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Тактика новых властей США по давлению на нефтяников принесет свои плоды — сланцевая индустрия, и без того переживающая не лучшие времена, может зашататься, оттуда уже уходят "нефтяные гранды". Однако глобально рынок зависит не от одного игрока, а от спроса и предложения. Если будет спрос, то американских сланцевиков заменит любой другой экспортер, в том числе Россия.

Нефть

Россия получила шанс закрепиться на азиатском рынке нефти

Президент США Джо Байден решил начать управление страной с активизации давления на нефтегазовую отрасль с целью защиты экологии. По данным The New York Times, он намерен 27 января объявить о подготовке к запрету на бурение новых нефтяных и газовых скважин на федеральных землях. В первый же день своего президентства Байден наложил мораторий на принятое незадолго до этого его предшественником Дональдом Трампом решение передать в аренду энергокомпаниям для добычи нефти и газа девять участков на Аляске.

Пока ведомства определяют границы нового запрета, однако указ в финальном виде может появиться уже 1 февраля. На данный момент на федеральных землях США добывается около четверти нефти страны, в основном речь идет о сланцевых месторождениях.

Американские отраслевые аналитики уже оценили возможный запрет как серьезный удар по индустрии. Она и без того падает на фоне низких цен на нефть — по прогнозу минэнерго страны, общий объем добычи сланца в феврале упадет до 7,5 млн баррелей в день. Это самый низкий показатель с июня 2020 года.

БИТЬ ТРЕВОГУ РАНО

Однако по оценке опрошенных "Прайм" аналитиков, бить тревогу преждевременно.

Девушка с флагом Китая

Китай может стать победителем в "нефтяной войне"

"В ближайшие два года вводимые сейчас ограничения вряд ли повлияют на объемы добычи сланцевых нефти и газа. Разрешения на бурение на федеральных участках, выданные до настоящего времени, с большой вероятностью останутся в силе", — уверен старший аналитик банка "Уралсиб" Алексей Кокин.

Он предположил, что в ближайшее время операторы сделают бурение и добычу на федеральных участках приоритетом, чтобы как можно скорее монетизировать их запасы нефти и газа. В будущем запрет на бурение на федеральных землях может создать препятствия для освоения запасов в западных штатах США — Нью-Мексико, Колорадо, Северной Дакоте, Калифорнии.

"На краткосрочном периоде лицензии у компаний есть. В долгосроке — при Байдене условия для сланцевиков будут хуже, большую поддержку получат проекты ВИЭ и сланцевая добыча вряд ли вернется к рекордным уровням годичной давности даже после пандемии", — прогнозирует аналитик по нефтегазовому сектору "Атон" Анна Бутко.

В свою очередь, директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков высказал мнение, что в основном перспективы сланцевых компаний определяются уровнем цен. "При этом очевидно, что даже ОПЕК+ не заинтересован в установлении надолго такого уровня цен, при котором произошел бы полный̆ упадок сланцевой добычи", — указал он.

Говоря о глобальных факторах, эксперт напомнил, что демократы, пришедшие к власти в США, заинтересованы в ограничении добычи сланцевой нефти и развитии "зеленой" энергетики. Это будет оказывать сдерживающее влияние на развитие сланцевой отрасли.

РЫНОК НЕФТИ В ОЖИДАНИИ

Прогнозировать, как "атака Байдена" на сланцевиков отразится на рынке нефти, преждевременно, по крайней мере, до тех пор, пока не прояснится масштаб угрозы. Если администрация ограничится отдельными участками — это одно, а радикальные запреты — совсем другое. По мнению Кокина, ограничения на добычу могут вызвать рост цен на нефть, если результатом их введения станет снижение прогнозов добычи нефти в США на значительную величину, от 1 млн барр./сутки.

Нефть на распутье

Заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова напомнила, что цены на нефть держатся выше 50 долларов за баррель. Это мотивирует сланцевиков добывать больше нефти, чтобы покрыть убытки от вынужденного простоя и спада весной и летом 2020 года, поэтому в ближайшее время нефтяной рынок не отреагирует на возможный запрет.

"Скорее всего, в 2021 году добыча нефти в США останется на уровне 11 млн баррелей в день. Но в среднесрочном аспекте, ближе к 2023-2025 годам, можно будет ожидать более существенного спада добычи сланцевой нефти и благодаря решениям Байдена, и благодаря спросу на "зелёные" технологии во всём мире, а также из-за того, что месторождения сланцевых нефти и газа начнут истощаться", — полагает она.

Здание с антиамериканским лозунгом в Тегеране

Иран экспортировал рекордные объемы нефтепродуктов

Кроме того, нефтяной рынок в прошлом году покинул ряд крупных игроков в сегменте сланцевой нефти. Их долю теоретически должны были занять американские нефтяные "гранды", такие как Exxon Mobil или Chevron, но эти компании в 2020 году списали огромные объёмы инвестиционных затрат. Только за первые девять месяцев объем списаний составил 145 млрд долларов, в том числе, в области добычи сланцевых нефти и газа.

К факторам, влияющим на нефтяные цены, эксперты относят смягчение санкций к Ирану и Венесуэле, а также темпы вакцинации и ситуацию с COVID в целом. "Более долгосрочный̆ фактор — темпы роста рынка электромобилей. Рост их продаж будет оказывать влияние на уровень долгосрочных средних цен", — полагает Танурков.

Управляющий директор ИК "Универ Капитал" Артем Лютик напомнил еще об одном предвыборном обещании Байдена — запретить технологию фрекинга (гидроразрыва пласта). Его реализация самым негативным образом скажется на добыче нефти и газа в США, и, как следствие, на ценах.

"Однако надо понимать, что такой удар по отрасли и экспорту вряд ли возможен в полной мере — яркое обещание может быть реализовано лишь частично, с наименьшими потерями для крупнейших производителей, и не обойдется без противостояния властных группировок и недовольства сотрудников компаний", — считает эксперт.

РОССИЯ НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ

Цены на нефть фундаментально будут зависеть от главного фактора — баланса спроса и предложения. Им все равно, кто производит нефть — если с рынка уходит один игрок, его тут же заменяют другие. Так, долю США могут возместить Иран, Ливия, ОАЭ — любая страна, находящаяся в ОПЕК или вне ее. Это касается и России.

Экспорт в 2020 году пострадал из-за пандемии и ОПЕК++

По мнению Мильчаковой, Россия и страны ОПЕК выиграют от того, что роль такого крупного конкурента, как США, на нефтяном рынке будет всё меньше и меньше, а спрос на углеводороды в Китае останется стабильно высоким. Россию и Китай соединяет нефтепровод "ВСТО-2", по которому возможны приоритетные поставки. Они точно будут дешевле, чем американская сланцевая нефть.

Эксперт предположила, что в 2021 году цену нефти Brent будет в коридоре 40-60 долларов за баррель. Для полноценного развития сланцевой отрасли это слишком мало, особенно с учетом актуальной ситуации с нападками американских демократов на отрасль. Агентство IHS Markit в одном из аналитических обзоров, вышедших в 2020 году, отметило, что сегодня мир присутствует при "мучительном конце сланцевой революции". Возможно, эти мучения только начинаются.