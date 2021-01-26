МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Тактика новых властей США по давлению на нефтяников принесет свои плоды — сланцевая индустрия, и без того переживающая не лучшие времена, может зашататься, оттуда уже уходят "нефтяные гранды". Однако глобально рынок зависит не от одного игрока, а от спроса и предложения. Если будет спрос, то американских сланцевиков заменит любой другой экспортер, в том числе Россия.

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Пока ведомства определяют границы нового запрета, однако указ в финальном виде может появиться уже 1 февраля. На данный момент на федеральных землях США добывается около четверти нефти страны, в основном речь идет о сланцевых месторождениях.

Американские отраслевые аналитики уже оценили возможный запрет как серьезный удар по индустрии. Она и без того падает на фоне низких цен на нефть — по прогнозу минэнерго страны, общий объем добычи сланца в феврале упадет до 7,5 млн баррелей в день. Это самый низкий показатель с июня 2020 года.

БИТЬ ТРЕВОГУ РАНО

Однако по оценке опрошенных "Прайм" аналитиков, бить тревогу преждевременно.

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Он предположил, что в ближайшее время операторы сделают бурение и добычу на федеральных участках приоритетом, чтобы как можно скорее монетизировать их запасы нефти и газа. В будущем запрет на бурение на федеральных землях может создать препятствия для освоения запасов в западных штатах США — Нью-Мексико, Колорадо, Северной Дакоте, Калифорнии.

"На краткосрочном периоде лицензии у компаний есть. В долгосроке — при Байдене условия для сланцевиков будут хуже, большую поддержку получат проекты ВИЭ и сланцевая добыча вряд ли вернется к рекордным уровням годичной давности даже после пандемии", — прогнозирует аналитик по нефтегазовому сектору "Атон" Анна Бутко.

В свою очередь, директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков высказал мнение, что в основном перспективы сланцевых компаний определяются уровнем цен. "При этом очевидно, что даже ОПЕК+ не заинтересован в установлении надолго такого уровня цен, при котором произошел бы полный̆ упадок сланцевой добычи", — указал он.

Говоря о глобальных факторах, эксперт напомнил, что демократы, пришедшие к власти в США, заинтересованы в ограничении добычи сланцевой нефти и развитии "зеленой" энергетики. Это будет оказывать сдерживающее влияние на развитие сланцевой отрасли.

РЫНОК НЕФТИ В ОЖИДАНИИ

Прогнозировать, как "атака Байдена" на сланцевиков отразится на рынке нефти, преждевременно, по крайней мере, до тех пор, пока не прояснится масштаб угрозы. Если администрация ограничится отдельными участками — это одно, а радикальные запреты — совсем другое. По мнению Кокина, ограничения на добычу могут вызвать рост цен на нефть, если результатом их введения станет снижение прогнозов добычи нефти в США на значительную величину, от 1 млн барр./сутки.

Нефть на распутье

"Скорее всего, в 2021 году добыча нефти в США останется на уровне 11 млн баррелей в день. Но в среднесрочном аспекте, ближе к 2023-2025 годам, можно будет ожидать более существенного спада добычи сланцевой нефти и благодаря решениям Байдена, и благодаря спросу на "зелёные" технологии во всём мире, а также из-за того, что месторождения сланцевых нефти и газа начнут истощаться", — полагает она.

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К факторам, влияющим на нефтяные цены, эксперты относят смягчение санкций к Ирану и Венесуэле, а также темпы вакцинации и ситуацию с COVID в целом. "Более долгосрочный̆ фактор — темпы роста рынка электромобилей. Рост их продаж будет оказывать влияние на уровень долгосрочных средних цен", — полагает Танурков.

Управляющий директор ИК "Универ Капитал" Артем Лютик напомнил еще об одном предвыборном обещании Байдена — запретить технологию фрекинга (гидроразрыва пласта). Его реализация самым негативным образом скажется на добыче нефти и газа в США, и, как следствие, на ценах.

"Однако надо понимать, что такой удар по отрасли и экспорту вряд ли возможен в полной мере — яркое обещание может быть реализовано лишь частично, с наименьшими потерями для крупнейших производителей, и не обойдется без противостояния властных группировок и недовольства сотрудников компаний", — считает эксперт.

РОССИЯ НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ

Цены на нефть фундаментально будут зависеть от главного фактора — баланса спроса и предложения. Им все равно, кто производит нефть — если с рынка уходит один игрок, его тут же заменяют другие. Так, долю США могут возместить Иран, Ливия, ОАЭ — любая страна, находящаяся в ОПЕК или вне ее. Это касается и России.

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Эксперт предположила, что в 2021 году цену нефти Brent будет в коридоре 40-60 долларов за баррель. Для полноценного развития сланцевой отрасли это слишком мало, особенно с учетом актуальной ситуации с нападками американских демократов на отрасль. Агентство IHS Markit в одном из аналитических обзоров, вышедших в 2020 году, отметило, что сегодня мир присутствует при "мучительном конце сланцевой революции". Возможно, эти мучения только начинаются.