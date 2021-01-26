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Байден назвал "Северный поток - 2" "плохой сделкой для Европы"
Энергетика
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Президент США Джо Байден назвал проект "Северного потока — 2" "плохой сделкой для Европы". Помимо этого, американский президент изучит санкции против "Северного потока — 2",... ПРАЙМ, 26.01.2021
северный поток - 2, джо байден, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден назвал проект "Северного потока — 2" "плохой сделкой для Европы".
Помимо этого, американский президент изучит санкции против "Северного потока — 2", введенные ранее.
Президенты Владимир Путин и Джо Байден 26 января рассмотрели возможности сотрудничества стран в торгово-экономической сфере.
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