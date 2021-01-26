МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден назвал проект "Северного потока — 2" "плохой сделкой для Европы".

Судно-трубоукладчик "Фортуна"

"Фортуна" возобновила укладку "Северного потока - 2"

Помимо этого, американский президент изучит санкции против "Северного потока — 2", введенные ранее.

Президенты Владимир Путин и Джо Байден 26 января рассмотрели возможности сотрудничества стран в торгово-экономической сфере.

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