МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Потребление природного газа в качестве моторного топлива в РФ к 2035 году может достичь 9,4 миллиарда кубометров при условии, что рынок преодолеет ряд сдерживающих факторов, следует из проекта генсхемы развития газовой отрасли до 2035 года, который имеется в распоряжении РИА Новости. "Газпром" сообщил о результатах второго этапа строительства "Силы Сибири"

Среди факторов, ограничивающих развитие рынка газомоторного топлива, в документе указаны недостаточное обустройство газозаправочной инфраструктуры (в том числе отсутствие сервисных центров по обслуживанию СПГ-техники), малый парк техники на природном газе, недостаточность мер экономического стимулирования потребителей.

"При преодолении сдерживающих факторов, препятствующих развитию рынка ГМТ (газомоторного топлива — ред.), к 2035 году объем потребления КПГ может увеличиться до 1,8 миллиарда кубометров, или в почти в 2 раза к уровню 2019 года, объем потребления СПГ может составить до 5,4 миллиона тонн, или 7,6 миллиарда кубометров", — говорится в генсхеме.

Таким образом, отмечается в документе, потребление природного газа в секторе дорожного транспорта к 2035 году может достигнуть 9,4 миллиарда кубометров.

Природный газ (метан) является самым экологически безопасным энергоресурсом из всех ископаемых топлив. В настоящее время в России реализация газа в качестве моторного топлива осуществляется в форме компримированного природного газа (КПГ) и сжиженного природного газа (СПГ).

В октябре прошлого года гендиректор "Газпром газомоторное топливо" Тимур Соин выразил надежду, что в 2020 году объемы продаж газа в качестве моторного топлива "Газпромом" превысят показатель 2019 года, который составлял почти 1 миллиард кубометров.

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