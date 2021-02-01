МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Главы американских нефтяных гигантов ExxonMobil и Chevron предварительно обсуждали возможность слияния, в случае объединения такая компания могла бы стать одной из самых крупных в этой отрасли, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Чем обернутся для России "сланцевые мучения" США

По данным источников, гендиректор Chevron Майкл Уирт и глава ExxonMobil Даррен Вудс говорили о такой возможности в прошлом году – после того, как разразилась пандемия коронавируса. Пандемия привела к снижению спроса на нефть и газ и возникновению финансовых трудностей для обоих компаний, указывает издание.

Как сообщили источники газеты, обсуждение было предварительным и больше не ведется, но может возобновиться в будущем.

Рыночная стоимость объединенной компании может быть больше 350 миллиардов долларов, пишет издание. Нынешняя рыночная стоимость ExxonMobil – 190 миллиардов долларов, а Chevron – 164 миллиарда. Если компании объединятся, они, по всей видимости, станут второй по величине нефтяной компанией по рыночной капитализации и добыче, уступая только саудовскому гиганту Saudi Aramco.

Отмечается, что слиянию компаний может помешать регулирование и возможные антимонопольные меры администрации президента Джо Байдена. При этом один из источников газеты заявил, что стороны, возможно, упустили возможность договориться, когда у власти был Дональд Трамп, администрация которого была более дружественно расположена к нефтяной промышленности.

ExxonMobil является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации. Штат компании превышает 70 тысяч человек. Штаб-квартира находится в штате Техас.

Chevron является второй по величине нефтегазовой компанией США. Корпорация работает более чем в 180 странах.

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