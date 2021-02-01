МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Поставки нефти по системе "Транснефти" в январе в годовом выражении сократились на 11,7%, до 35,817 миллиона тонн, в феврале — ожидаются на уровне 33,195 миллиона тонн, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин. Китайцы нашли способ влиять на мировой рынок нефти

В том числе прокачка российской нефти в январе снизилась на 10,9%, до 34,614 миллиона тонн, в феврале она ожидается в объеме 31,552 миллиона тонн.

Поставки нефти по "Дружбе" в январе упали до 3,02 млн тонн при плане на февраль в 2,7 млн тонн.

"Планы поставок нефти на февраль 2021 года:… По нефтепроводу "Дружба" (планируется поставить — ред.) 2,7 миллиона тонн", — сказал он. Ранее компания сообщала, что экспорт по магистральному нефтепроводу "Дружба" в 2020 году составил 45,4 миллиона тонн (в 2019 году – 42,3 миллиона тонн).

"Транснефть" сообщает о снижении поставок на НПЗ в январе до 19,6 млн т, план на февраль составляет 18,7 млн тонн.

"Планы поставок нефти на февраль 2021 года. На НПЗ России — 18,7 миллиона тонн", — сказал Демин.

Поставки по системе "Транснефти" на российские НПЗ в 2020 году снизились на 5%, до 233,6 миллиона тонн.

Читайте также:

Рынок нефти остается стабильным