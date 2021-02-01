МИНСК, 1 фев — ПРАЙМ. Белоруссия в ближайшие годы планирует нарастить добычу нефти на своей территории до 2 миллионов тонн в год, сообщил в понедельник министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Андрей Худык. Нефть дорожает более чем на 1%

"Мы ежегодно добываем 1,7 — 1,75 миллиона тонн нефти. Это, конечно, незначительно даже для внутреннего потребления нашей страны и тем более — для работы двух нефтеперерабатывающих предприятий. Промышленные запасы составляют около 51 миллиона тонн нефти. И мы можем добывать сегодня несколько больше, и … поставлена такая задача. И мы будем наращивать добычу нефти до 2 миллионов (тонн – ред.) в ближайшие годы.", — заявил Худык в интервью телеканалу "Беларусь 1".

При этом министр обратил внимание, что в республике на Припятском прогибе к настоящему времени выявлено около 100 месторождений нефти, из которых 60 находятся в разработке.

Кроме того, Худык сообщил, что минприроды, в том числе, поставлена задача о модернизации научно-практического центра (НПЦ) по геологии и расширении географии поиска нефти. "Я уверен, что дорожная карта по аналогу "Белгидромета" будет подготовлена и она окажет действительную помощь, чтобы … найти новые месторождения нефти", — добавил руководитель ведомства.

В Белоруссии практически вся разведанная нефть является трудноизвлекаемой. Республика обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет при объеме добычи не менее 1,6 миллиона тонн в год. В 2020 году Белоруссия планировала добыть на своей территории более 1,7 миллиона тонн нефти.

Ранее госконцерн "Белнефтехим" сообщал, что два НПЗ республики в текущем году переработают около 18 миллионов тонн нефти.

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