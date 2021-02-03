МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) назначил министра нефтяных ресурсов Нигерии специальным представителем по работе со странами Африки, участвующими в соглашении по добыче нефти, говорится в релизе ОПЕК. Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились

"… JMMC поручил министру нефтяных ресурсов Нигерии его Превосходительству Тимипире Сильве выполнить миссию специального представителя следующих стран участниц: Конго, Экваториальная Гвинея, Габон и Южный Судан", — говорится в релизе.

В сообщении отмечается, что суть данной миссии заключается в проведении консультаций с лидерами вышеперечисленных стран по вопросу восстановления баланса на рынке в рамках "Декларации о сотрудничестве".

В январе страны ОПЕК+ согласовали договоренности по добыче на февраль и март — добычу, причем ненамного, увеличат только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение в рамках сделки смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и 7,05 миллиона в марте. Базой отсчета для этих сокращений взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Читайте также:

ОПЕК+ с оптимизмом смотрит на перспективы нефтяного рынка