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Комитет ОПЕК+ назначил спецпредставителем по Африке
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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) назначил министра нефтяных ресурсов Нигерии специальным представителем по работе со странами Африки, участвующими в соглашении по... ПРАЙМ, 03.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) назначил министра нефтяных ресурсов Нигерии специальным представителем по работе со странами Африки, участвующими в соглашении по добыче нефти, говорится в релизе ОПЕК.
"… JMMC поручил министру нефтяных ресурсов Нигерии его Превосходительству Тимипире Сильве выполнить миссию специального представителя следующих стран участниц: Конго, Экваториальная Гвинея, Габон и Южный Судан", — говорится в релизе.
В сообщении отмечается, что суть данной миссии заключается в проведении консультаций с лидерами вышеперечисленных стран по вопросу восстановления баланса на рынке в рамках "Декларации о сотрудничестве".
В январе страны ОПЕК+ согласовали договоренности по добыче на февраль и март — добычу, причем ненамного, увеличат только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение в рамках сделки смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и 7,05 миллиона в марте. Базой отсчета для этих сокращений взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.
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