КАИР, 3 фев — ПРАЙМ. Ирак в январе на 106% выполнил договоренность о сокращении нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+, сообщила в среду иракская государственная компания State Oil Marketing Organization (SOMO).

"Ирак в январе выполнил (условия сделки по сокращению нефтедобычи — ред.) на 106%", — цитирует информационное агентство INA заявление компании. Предельный допустимый объем производства нефти для Ирака в первом квартале составляет 3857 тысяч баррелей в сутки, уточняется в заявлении. Российский рынок акций снизился, проигнорировав дорогую нефть

Ранее в среду саудовский министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман подтвердил, что у Ирака есть успехи в компенсации недосокращенных объемов нефтедобычи.

В сентябре прошлого года глава SOMO Алаа аль-Ясири заявлял, что недовыполнение Ираком сделки ОПЕК+ вызвано неконтролируемой добычей нефти в Курдистане, который не взял на себя обязательства по сокращению нефтедобычи.

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях в 7,2 миллиона. При этом ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей.

Решение от 5 января такое — добычу увеличат только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и 7,05 миллиона в марте.

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