МОСКВА, 4 фев – Андрей Карабьянц. Мировые цены на нефть обновили максимальные значения c января 2020 года. Котировки Brent превысили 58 долларов за баррель, WTI – долларов за баррель. ОПЕК, МЭА и EIA переоценили негативное влияние пандемии коронавируса на нефтяной рынок, где все сильнее ощущается дефицит предложения. Goldman Sachs ожидает, что спрос на нефть восстановится до уровня, существовавшего до пандемии коронавируса, в августе этого года. Запасы нефти в Китае снизились до минимального значения с февраля 2020 года. Китайцы нашли способ влиять на мировой рынок нефти

КОРОНАВИРУС ЗАТМИЛ ГЛАЗА

Согласно январскому отчету ОПЕК, спрос на нефть в этом году вырастет на 5,6 млн баррелей в сутки – на 300 тысяч баррелей в сутки меньше по сравнению с предыдущем прогнозом – и достигнет 95,6 млн баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство (МЭА) также в прошлом месяце пересмотрело свой прогноз роста спроса нефть в этом году в сторону понижения. В агентстве ожидают, что спрос вырастет на 5,5 млн баррелей в сутки в 2021 году и составит 96,6 млн баррелей в сутки – на 300 тысяч меньше, чем ожидалось ранее.

Управление энергетической информации (EIA) при Департаменте энергетики США на 200 тысяч баррелей в сутки снизило прогноз роста спроса на нефть в этом году – до 5,6 млн баррелей в сутки. Согласно прогнозу EIA, cредний показатель спроса в 2021 году составит 97,8 млн баррелей в сутки.

Основной причиной замедления темпов спроса называется вторая волна коронавируса, которая захлестнула развитые страны Запада. ОПЕК, МЭА и EIA в этом году не ожидают восстановления спроса на нефть до уровня, который был до вспышки коронавируса. Восстановления следует ожидать не раньше 2022 года.

В прошлом месяце все три респектабельные организации не замечали возникший на рынке серьезный дефицит предложения. Следует ожидать, что в феврале они внесут необходимые поправки в свои прогнозы.

ВСЕЗНАЮЩИЙ GOLDMAN SACHS

В последнем обзоре ситуации на нефтяном рынке инвестиционный банк Goldman Sachs сообщил о дефиците предложения нефти на мировом рынке в объеме 2,3 млн баррелей в сутки в четвертом квартале 2020 года. Несмотря на недостаточно быстрое восстановление спроса на энергоносители из-за пандемии коронавируса, дефицит предложения в начале 2021 года сохраняется, что создает предпосылки для повышения нефтяных цен. Goldman Sachs прогнозирует скорое окончание ралли цен на нефть

В инвестиционном банке полагают, что в первой половине этого года дефицит предложения сократится до 900 тысяч баррелей в сутки, несмотря на рост предложения со стороны ОПЕК+ и других нефтедобывающих стран. Ранее прогнозировалось, что дефицит сократится значительно больше – до 500 тысяч баррелей в сутки.

В конце декабря Джеффри Кьюрри, возглавляющий в Goldman Sachs отдел исследований сырьевых рынков, сообщил о возникновении дефицита предложения нефти и других видов сырья, за исключением пшеницы. По мнению Кьюрри, причиной возникновения дефицита стали недостаточные "структурные инвестиции" – капитальные затраты на производство сырьевых товаров. Недостаточные "структурные инвестиции" объясняются также переходом от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии и водородной энергетике. Из-за дефицита предложения прогнозировалось подорожание Brent до 65 долларов за баррель в 2021 году. Ни замедление темпов восстановления мировой экономики во время второй волны пандемии, ни мутации коронавируса, которые снижают эффективность вакцинации населения не могут этому помешать.

Подорожанию нефти также способствует предложенная президентом США Джо Байденом программа стимулирования американской экономики. На эту программу планируется потратить $1,9 млрд. По оценке Goldman Sachs, стимулирование экономики в таких масштабах приведет к повышению спроса на нефть в США на 200 тысяч баррелей в сутки.

Кроме того, введение Байденом моратория на бурение на федеральных землях и в Национальном арктическом заповеднике, а также отзыв разрешения на строительство трубопровода Key Stone XL не способствуют сокращению дефицита.

В первом квартале Goldman Sachs ожидает, что спрос на нефть в мире составит 93,8 млн баррелей в сутки – на 0,7 млн баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем прогнозе из-за ужесточения режима самоизоляции и ограничения полетов во время второй волной коронавируса. Кроме того, эксперты инвестиционного банка до сих пор не уверены, что экономика КНР окончательно встала на путь восстановления.

ВИНОВНИКИ ДЕФИЦИТА

Но Goldman Sachs недооценил Китай, где спрос на нефть растет неожиданно быстрыми темпами. По данным компании Kayrros, на прошлой неделе запасы нефти в китайских хранилищах сократились до 990 млн баррелей – минимального объема с февраля 2020 года. Особо подчеркивается, что снижение запасов происходит седьмую неделю подряд, что свидетельствует об устойчивом росте спроса на нефть на фоне восстановления экономики страны. Китай может стать победителем в "нефтяной войне"

В прошлом году после обвального падения цен на энергоносители из-за пандемии коронавируса китайские компании – государственные и частные – активно скупали подешевевшую нефть. Все объемы, превышающие потребности внутреннего рынка, направлялись в коммерческие и стратегические хранилища. По оценкам разных экспертов, в 2020 году в китайские нефтяные хранилища поступало в среднем 1,29 млн баррелей в сутки (≈65 млн т).

Китай является крупнейшим импортером нефти в мире. По предварительным данным, в январе поставки нефти в страну составили около 12 млн баррелей в сутки. Поставки нефти в страну в 2020 году достигли 10,85 млн баррелей в сутки – на 7,3% больше, чем годом ранее.

Вслед за Китаем признаки экономического восстановления демонстрируют другие страны Юго-Восточной и Южной Азии.

Дефицит предложения образовался из-за ограничений добычи нефти в странах ОПЕК+ на фоне восстановления экономики в странах Юго-Восточной и Южной Азии – прежде всего в Китае.

Снижению предложения способствовало ограничение добычи странами ОПЕК+. Несмотря на существовавшие противоречия, участники рынка сумели договориться о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, начиная с мая 2020 года. Впоследствии ограничения смягчались в соответствии с восстановлением спроса. Газ, которого ждала Европа, ушел на восток

В начале января 2021 года было принято решение, что сокращение производства в странах ОПЕК+ в феврале составит 7,125 млн баррелей в сутки, в марте – 7,05 млн барр./сут. Кроме того, Саудовская Аравия – крупнейший экспортер нефти в мире – добровольно приняла решение о сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки в дополнение к взятым на себя обязательствам в рамках соглашения ОПЕК+. В результате добыча саудовского королевства в феврале-марте снизится до 8,125 млн баррелей в сутки. Своевременно предпринятые ОПЕК+ меры, к которым на Западе относились крайне скептически, обеспечили восстановление баланса спроса и предложения на мировом рынке энергоносителей.