МИНСК, 7 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко ожидает, что РФ в скором времени завершит подготовку проекта договора об общем рынке газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), после чего к работе над документом подключатся другие страны-участницы интеграционного объединения. Украина просит Белоруссию экстренно поставить электричество

"Принято решение немножко изменить механизм (формирования рынка газа в ЕАЭС – ред.)… Сейчас Российская Федерация в соответствии с поручениями, которые даны комиссией (Евразийской экономической — ред.), готовит международный договор по общему рынку газа. Поэтому … мы (на встрече премьеров в Казахстане 5 февраля — ред.) обращали внимание на то, что надо ускориться в работе, и российские коллеги с пониманием воспринимают. Поэтому скоро, я полагаю, мы перейдем уже к работе над проектом договора о рынке газа", — сказал премьер в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.

В декабре 2020 года председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович говорил, что завершение подготовки договора о едином рынке газа в ЕАЭС может состояться в 2021 году, а подписание договора ожидается в 2022 году.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Ранее планировалось, что единые рынки нефти и газа в ЕАЭС заработают в 2025 году.

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