МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Цена на нефть марки Brent может закрепиться в диапазоне 59-61 доллара за баррель, а в долгосрочной перспективе — дойти и до 65 долларов, заявил РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Россия в 2020 году резко сократила экспорт нефти и угля

Ранее в понедельник цена нефти Brent поднялась выше 60 долларов за баррель — впервые более чем за год.

"У нефтяных котировок есть хорошие шансы закрепиться в диапазоне 59-61 доллар за "бочку" сорта Brent на ближайшие несколько недель, и приблизиться к отметке в 63-65 долларов в долгосрочной перспективе", — считает эксперт.

По мнению Тузова, росту цены на нефть способствует всеобщая вакцинация от коронавируса, которая проводится во многих странах мира, а также активно увеличивающийся спрос на топливо в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, которые запускают производства после кризиса.

Также нефть дорожает и на фоне принятия странами ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, решений о дополнительном сокращении добычи "черного золота", отмечает эксперт. "Поэтому у инвесторов есть позитивные ожидания быстрого восстановления экономик, которым понадобятся большие запасы топлива", — резюмирует Тузов.

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