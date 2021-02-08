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Эксперт: цена на нефть Brent может взлететь до $65 за баррель
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Цена на нефть марки Brent может закрепиться в диапазоне 59-61 доллара за баррель, а в долгосрочной перспективе — дойти и до 65 долларов, заявил РИА Новости исполнительный директор... ПРАЙМ, 08.02.2021
цены на нефть, brent, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Цена на нефть марки Brent может закрепиться в диапазоне 59-61 доллара за баррель, а в долгосрочной перспективе — дойти и до 65 долларов, заявил РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
Ранее в понедельник цена нефти Brent поднялась выше 60 долларов за баррель — впервые более чем за год.
"У нефтяных котировок есть хорошие шансы закрепиться в диапазоне 59-61 доллар за "бочку" сорта Brent на ближайшие несколько недель, и приблизиться к отметке в 63-65 долларов в долгосрочной перспективе", — считает эксперт.
По мнению Тузова, росту цены на нефть способствует всеобщая вакцинация от коронавируса, которая проводится во многих странах мира, а также активно увеличивающийся спрос на топливо в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, которые запускают производства после кризиса.
Также нефть дорожает и на фоне принятия странами ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, решений о дополнительном сокращении добычи "черного золота", отмечает эксперт. "Поэтому у инвесторов есть позитивные ожидания быстрого восстановления экономик, которым понадобятся большие запасы топлива", — резюмирует Тузов.
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