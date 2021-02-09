МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть к вечеру вторника перешли к снижению после непрерывного роста на протяжении шести торговых сессий, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.19 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,38%, до 60,47 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — также на 0,38%, до 57,75 доллара за баррель. Ещё днём нефть прибавляла в цене. Нефть выше $60: время обсудить риски

Нефть дорожала на протяжении шести торговых сессий по марке WTI, и семи — по марке Brent. Рост цен на это сырье поддержал целый ряд факторов: сокращение добычи нефти ОПЕК+, оптимизм вокруг перспектив развития глобальной экономики и развертывание вакцинации в странах по всему миру.

Ряд стран альянса ранее согласился дополнительно сократить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.

"Быстрый рост цен на нефть может побудить производителей нефти применять хеджирование, что может оказать некоторое давление на цены", — полагает аналитик брокерской компании StoneX Group Кевин Соломон (Kevin Solomon), чье мнение приводит агентство Блумберг.

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