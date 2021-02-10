МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут на фоне публикации статистики минэнерго США о запасах этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.57 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,26% — до 61,38 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,38%, до 58,58 доллара за баррель.

Трейдеры обратили внимание на статистику по запасам нефти в США. Показатель за минувшую неделю снизился на 1,4%, до 469 миллиона баррелей, что является минимумом с конца марта 2020 года. Кроме того, стратегический запас нефти в стране снизился на 0,2 миллиона баррелей, до 637,9 миллиона. С декабря 2020 года показатель не менялся.

Рост цен на нефть продолжается с начала февраля, то есть уже 8 торговых сессий подряд. Оптимизм трейдеров был связан с надеждами на сделку ОПЕК+, где с февраля ряд стран дополнительно сокращает добычу, и позитивными ожиданиями по вакцинации от коронавируса и восстановлению экономики. При этом ранее министр нефти Ирака отметил, что не ожидает продления добровольного сокращения нефти Саудовской Аравией после окончания двух месяцев.

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