МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Цена на нефть американской марки WTI будет продолжать расти из-за снижения добычи и приостановки работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Техасе на фоне похолодания, однако воздействие на цену станет краткосрочным, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Холода в США вынудили ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, в частности в штате Техас, приостановить работу. Агентство Блумберг в ночь на вторник сообщило о временной остановке НПЗ компаний Motiva и Exxon Mobil. Нефтяной "сюрприз" из США заставит рынки волноваться

А французская Total сократила до минимума переработку нефти и закрыла нефтеперерабатывающую установку на своем заводе в Порт-Артуре, Техас. Кроме того, в понедельник агентство сообщало о падении добычи в Пермском бассейне в штате на 1 миллион баррелей в сутки.

"США входят в число ключевых производителей нефти в мире, а в Пермском бассейне добывается примерно половина всего объема нефти США. Падение добычи в Техасе, безусловно, оказывает поддержку нефтяным котировкам в настоящее время. По мере потепления производство нефти в данном бассейне начнет восстанавливаться. Текущие цены на нефть марки WTI подошли к 60 долларам, а на этом уровне сланцевикам работать уже достаточно комфортно. Поэтому мы ожидаем, что воздействие данного явления на цены будет краткосрочным", — объясняет председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.

"В зависимости от того, как долго продлятся ограничения на работу, цена на энергоносители будет увеличиваться", — считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Мороз испытывает на прочность нефтяников США

Он добавляет, что успешная вакцинация и новые экономические стимулы в США улучшили прогнозы спроса на топливо, предприятия увеличивают объемы работы, открываются границы — соответственно, требуется больше нефти.

Рост котировок также будет поддерживать тот факт, что страны ОПЕК+ в текущем месяце оставили без изменения уровни сокращения добычи.

Цена на американскую марку нефти WTI растет в течение нескольких дней. Если 12 февраля котировки мартовских фьючерсов составляли примерно 57,5 доллара, то к 16 февраля они перевалили уже за 60 долларов.

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