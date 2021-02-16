МИНСК, 16 фев — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевалке белорусских нефтепродуктов в морских портах РФ на экспорт, сообщила во вторник пресс-служба главы белорусского государства. Россия возобновляет курсирование пассажирских поездов с Белоруссией

"Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов из Беларуси, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через российские морские порты, в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующий указ глава государства подписал 16 февраля", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что Лукашенко уполномочил министерство транспорта и коммуникаций республики на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Правительство РФ одобрило проект соглашения еще в январе. Российский Минтранс был готов подписать документ 15 февраля.

Читайте также:

Белоруссия ждет от России проекта договора о рынке газа в ЕАЭС