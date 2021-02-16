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Лукашенко одобрил проект о перевалке белорусских нефтепродуктов в России
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевалке белорусских нефтепродуктов в морских портах РФ на экспорт, сообщила... ПРАЙМ, 16.02.2021
белоруссия, нефтепродукты, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИНСК, 16 фев — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевалке белорусских нефтепродуктов в морских портах РФ на экспорт, сообщила во вторник пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов из Беларуси, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через российские морские порты, в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующий указ глава государства подписал 16 февраля", — говорится в сообщении.
Там отмечается, что Лукашенко уполномочил министерство транспорта и коммуникаций республики на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Правительство РФ одобрило проект соглашения еще в январе. Российский Минтранс был готов подписать документ 15 февраля.
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