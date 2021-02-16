МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США, значительная часть производства которых представляет сланцевую нефть, в марте 2021 года уменьшится по сравнению с текущим месяцем на 77 тысяч баррелей в день, или на 1%, до 7,504 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) Минэнерго страны. Добыча нефти в США при Байдене может оказаться под давлением

При этом самое большое снижение добычи ожидается на месторождении Anadarko — на 19 тысяч, до 362 тысяч в сутки. Снижение по 18 тысяч баррелей в день будет зафиксировано на месторождениях Bakken и Niobrara, до 1,157 миллиона и 505 тысяч баррелей в день соответственно. На Eagle Ford добыча, как ожидается, сократится на 16 тысяч, до 1,009 миллиона баррелей в день.

Добыча на Permian сократится на 5 тысяч баррелей, до 4,315 миллиона баррелей в день, на Appalachia — на 1 тысячу баррелей, до 123 тысяч баррелей в день. EIA также ожидает, что добыча на Haynesville не изменится и останется на уровне 33 тысячи баррелей в день.

EIA ожидает в марте общего сокращения добычи газа на всех этих месторождениях на 560 миллионов кубических футов, до 82,026 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в январе уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем на 159, до 7177.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.

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