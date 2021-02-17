С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — ПРАЙМ. Нефтеналивные грузы и удобрения из Белоруссии планируется переваливать черед порты Ленинградской области, переговоры с владельцами терминалов пройдут в ближайшее время, заявил губернатор российского региона Александр Дрозденко. Лукашенко поручил выработать симметричный ответ на санкции ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевалке белорусских нефтепродуктов в морских портах РФ на экспорт, сообщала 16 февраля пресс-служба главы белорусского государства.

Проект соглашения предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 миллиона тонн грузов в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло. Предполагается, что соглашение будет действовать до конца 2023 года с возможностью автоматического продления.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в феврале сообщал в интервью РИА Новости, что индикативный объем перевалки белорусских нефтепродуктов через порты России в 2021 году определен на уровне свыше 1,5 миллиона тонн.

При этом эксперты сторон прорабатывают вопрос о расширении перечня грузов, поставляемых через российские порты.

"Я очень рад, что поставлена точка в вопросе перевода белорусских грузов на ленинградскую землю. Белорусские коллеги выезжали, смотрели наши портовые мощности. Еще остаются спорные моменты, например, предстоит урегулировать железнодорожные тарифы. Но главное — принципиальное решение есть", — сказал Дрозденко, слова которого приводит официальный Telegram-канал Ленобласти.

"Мы в ближайшее время проведем в правительстве встречу с владельцами терминалов и обсудим планы. Пока речь идет о нефтеналивных грузах и минеральных удобрениях", — добавил он.

Лукашенко в августе прошлого года заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики. В сентябре переброска нефтяных потоков из портов Литвы на российские порты, в частности, на Усть-Лугу, обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии.

Также в сентябре Александр Новак, тогда возглавлявший Минэнерго РФ, рассказывал, что обсуждается возможность переброски нефтяных потоков с портов Прибалтики на северо-западные российские (Усть-Лугу, Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург).

При этом литовская Klaipedos nafta в середине декабря сообщила, что "дочка" Белорусской нефтяной компании приостановила экспорт нефтепродуктов через Клайпеду по новым контрактам.

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