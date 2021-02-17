МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Россия в декабре сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи с показателем в 9,283 миллиона баррелей в сутки, США сохранили мировое лидерство, а на третьем месте осталась Саудовская Аравия, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI). Власти: белорусские нефтепродукты пойдут через порты Ленобласти

На этой позиции Россия остается восьмой месяц подряд, и лишь в апреле 2020 г она опускалась на третье место. До этого больше года РФ также была на втором месте.

При этом, по данным JODI, нефтедобыча в РФ в декабре снизилась на 0,2% по отношению к ноябрю. США сократили добычу на 1% по сравнению с предшествовавшим месяцем, до 11,01 миллиона баррелей нефти в сутки, а Саудовская Аравия осталась почти неизменной по этому показателю по сравнению с ноябрем — 8,98 миллиона баррелей в день.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в декабре вырос в месячном выражении на 2,2%, до 6,495 миллиона баррелей в сутки, а из США — на 14%, до 3,109 миллиона. Данные об экспорте из России за декабрь JODI не приводит. В ноябре РФ экспортировала 4,757 миллиона баррелей нефти в сутки, а в октябре — 4,414 миллиона, следует из данных организации.

Переработка нефти на НПЗ США выросла в декабре на 0,8% в сравнении с предшествовавшим месяцем, до 14,237 миллиона баррелей в сутки.

В Саудовской Аравии нефтепереработка уменьшилась на 0,5%, до 2,328 миллиона баррелей в день. Нефтепереработка в России выросла на 0,2% с уровня ноября и составила 5,575 миллиона баррелей в сутки.

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