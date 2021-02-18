МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Цена на нефть, вероятно, продолжит рост в ближайшее время на фоне морозов в США и мер участников ОПЕК+ и может достигнуть в феврале-марте уровня 70 долларов за баррель, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Стоимость нефти Brent в четверг превысила 65 долларов за баррель впервые с января 2020 года. Удорожание происходит на фоне новостей об аномальном для США морозе. Нефть дорожает на ожидаемом сокращении предложения

По данным агентства Блумберг, из-за этого добыча нефти в стране упала примерно на 3,5 миллиона баррелей в день. Согласно последним данным, до похолодания США добывали около 11 миллионов баррелей нефти в день.

"В феврале и марте ситуация на рынке нефти останется напряженной, так как дефицит на рынке пока сохраняется из-за значительного сокращения поставок нефти производителями ОПЕК+. С учетом нестандартной ситуации в США цены могут протестировать уровень 70 долларов за баррель", — сказала аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

С ней согласен и доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. По его мнению, росту способствуют две ключевые составляющие.

Первая — позитивное восприятие рынком начала массовой вакцинации населения. И хотя эффект от начала вакцинации еще не дал целевых результатов, дальнейшее расширение масштабов позволит все в большем объеме снижать ограничения, считает эксперт.

"В дополнение к "антиэпидемиологическому" фактору, зима преподнесла неожиданный погодный сюрприз, спровоцировавший рост спроса на энергоносители в Европе, США и других регионах… Симбиоз вышеперечисленных факторов позволяет предположить, что до конца текущего квартала цена на нефть продолжит свой рост и уровень в 70 долларов является вполне достижимым", — полагает Чередниченко.

При этом оба эксперта полагают, что нефтяные котировки могут снизиться после изменения погодных условий.

"С апреля возможно изменение условий поставок нефти на рынок от ОПЕК+, в связи с чем уже с марта возможна коррекция цен вниз. Плюс наверняка уйдет поддержка погодных факторов. Рынок выглядит сильно перекупленным, поэтому, как только будет расширено предложение ОПЕК+, цены начнут снижение", — поясняет Лукичева.

По ее мнению, вопрос остается в главном – будет ли ОПЕК+ расширять предложение с апреля.

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