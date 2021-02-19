МОСКВА, 19 фев – Андрей Карабьянц. Арктическое вторжение на юг США уже привело к падению добычи нефти и газа и может вызвать дефицит нефти на мировом рынке. Остается неизвестным размер ущерба от арктического вторжения и сроки восстановления добычи. Сбои в поставки СПГ из США ударят по репутации американских экспортеров. В мире появился еще один претендент на ресурсы Арктики

ПАДЕНИЕ ДОБЫЧИ

В начале недели американские источники сообщили о вынужденном сокращении добычи в США на 1,2 млн барр./сут. из-за резкого похолодания в Техасе. В этом штате расположена крупнейшая сланцевая структура США Permian Basin, где добывается более трети всей американской нефти. К концу недели потери от похолодания были пересмотрены в сторону увеличения: из разных источников – руководителей нефтяных компаний, регуляторов и трейдеров – поступала информация о падении производства более чем на 4 млн барр./сут. – около 40% от всей добываемой в США нефти.

"Рынок пока недооценивает потери Техаса из-за плохой погоды", — заявил Бен Лакок, топ-менеджер крупного сырьевого трейдера Trafigura Group.

Обвальное падение добычи в Техасе может крайне негативно отразиться на мировом рынке нефти. Сбои в поставках из США уже стали причиной подорожания нефти на спотовом рынке в Европе. Трейдеры начали скупать нераспределенные партии нефти, добываемой в Европе и за ее пределами, чтобы компенсировать объемы, которые не были отгружены европейским потребителям после начала похолодания в США. Перебои в поставках из США привели к росту спроса на ближневосточную нефть со стороны европейских потребителей.

Однако Саудовская Аравия и другие ближневосточные страны в рамках соглашения ОПЕК+ ограничили добычу и предложение нефти в связи с падением спроса во время пандемии коронавируса. К соглашению ОПЕК+ присоединилась Россия, крупнейший поставщик нефти в Европу, а также Казахстан и Азербайджан. По мнению большинства участников рынка, странам ОПЕК+ следует отказаться от ограничений и увеличить поставки нефти на европейский рынок.

ПРОБЛЕМЫ С ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕМ

Ряд экспертов прогнозируют, что добыча в Техасе начнет расти в ближайшие выходные, когда ожидается потепление на юге США. Однако сколько времени потребуется для полного восстановления добычи – до уровня, который существовал до арктического вторжения – остается неизвестным. Все больше участников рынка считают, что на восстановление уйдут недели, поэтому с учетом потерь во время похолодания на рынке может возникнуть дефицит нефти. Арктические морозы обрушили экспорт сжиженного газа из США

По оценке Citigroup, из-за экстремального похолодания в Техасе и других южных штатах США потери нефтяных компаний – не добытый объем нефти – до начала марта составят 16 млн барр. Но многие эксперты и трейдеры не согласны с такой оценкой, и считают, что потери будут в два раза больше.

Сейчас невозможно оценить ущерб, нанесенный арктическим вторжением нефтегазовой и энергетической инфраструктуре Техаса и соседних штатов. Однако известно, что большинство скважин на Permian Basin были выведены из эксплуатации во время похолодания. Количество действующих нефтяных и газовых скважин только в Техасе превышает 300 тыс. Кроме скважин замерзли и были повреждены промысловые и технологические трубопроводы, а также другие объекты инфраструктуры. Замерз даже Хьюстонский судоходный канал – основная экспортная артерия для вывоза техасской нефти на международный рынок.

Восстановление добычи в первую очередь будет зависеть от возобновления подачи электроэнергии на промыслы. По сообщениям американских СМИ, во время похолодания были повреждены и вышли из строя от 40% до 50% ветрогенераторов, которые не предназначены для работы при температуре ниже нуля. Выработка электроэнергии значительно сократилась, что стало причиной веерных отключений потребителей – промышленных предприятий и населения. Несмотря на предпринятые экстренные меры, дома многих техасцев были полностью отключены от электроснабжения.

Газовые электростанции не смогли компенсировать падение выработки электроэнергии из-за сбоев в подаче топлива. В качестве топлива в Техасе используется газ, который добывается вместе с нефтью. Падение добычи нефти во время похолодания повлекло за собой значительное сокращение добычи газа. Кроме того, похолодание на юге США было столь сильным, что замерзли даже газопроводы.

Власти штата намерены в первую очередь обеспечить электроэнергией замерзающее население, промышленные предприятия не являются приоритетом. Губернатор Техаса Грег Эбботт издал указ, запрещающий поставлять газ за пределы штата до 21 февраля 2021 года. Компании, которые способны добывать газ, должны обеспечить его поставку на местные электростанции. Эбботт также надеется на помощь федеральных властей, которые обещают увеличить поставки электроэнергии в Техас.

Из-за нехватки электроэнергии сократили объемы производства или остановились полностью все техасские НПЗ. В начале недели компания Motivia Enterprises сообщила об остановке производства на НПЗ в Порт-Артуре мощностью 607 тыс. барр./сут., который является крупнейшим в США. Нефтехимические предприятия в Техасе также были вынуждены существенно сократить объемы производства.

УДАР ПО РЕПУТАЦИИ

Запрет на поставки газа за пределы Техаса нанесет серьезный удар по американским производителям СПГ. Все заводы по производству СПГ, расположенные в Техасе и соседней Луизиане, сократили производство. Китай вернулся к закупкам СПГ в США: что ждет трубу "Газпрома"

В начале недели поставки на американские СПГ-заводы упали до 4,7 млрд куб. футов/сут. – самого низкого показателя с сентября прошлого года. Распоряжение губернатора Техаса лишит производителей СПГ сырья и приведет к дальнейшему сокращению производства. Остается надеется, что запрет на поставки газа на все предприятия за исключением ТЭС не будет продлен после 21 февраля.

Эксперты заявляют, что сокращение поставок СПГ из США негативно скажется на репутации американских экспортеров среди азиатских потребителей, японских в первую очередь. На азиатском рынке в партнерах больше всего ценится стабильность и надежность.

В США надеются, что морозы скоро отступят, и восстановление добычи нефти и газа произойдет в кратчайшие сроки. Но экономике Техаса – прежде всего, энергетической, нефтедобывающей и нефтехимической отраслям – нанесен огромный ущерб, о чем уже сообщают страховые компании.